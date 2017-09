I migliori baci al cinema sono quelli che, in un attimo, sanno evocare la vera passione. I migliori baci al cinema sono quelli che restano stampati nella memoria dello spettatore. I migliori baci al cinema sono quelli che fanno venire voglia di baciare.

Nello stilare una classifica dei migliori baci al cinema non si può non partire da uno dei più iconici. Il bacio a testa in giù tra Tobey Maguire e Kirsten Dunst in Spider-Man (2002). Uno dei momenti più memorabili dello scorso decennio. Sam Raimi azzecca tutto: c’è la pioggia, che è sempre sensuale e romantica. C’è il fatto che l’eroe abbia appena salvato la sua amata. C’è la perfetta comprensione dell’iconografia dell’Uomo Ragno. E i capezzoli di Kirsten Dunst sono forse il dettaglio più sexy mai visto in un film di supereroi pensato per i ragazzi.

Ecco gli altri migliori baci al cinema.

La pioggia è grande protagonista anche del bacio appassionato tra Ryan Gosling e Rachel McAdams in Le pagine della nostra vita (2004). Ma c’è anche un altro bacio “bagnato” che ricordiamo. Quello tra Neve Campbell e Denise Richards in piscina, nel film Sex Crimes – Giochi pericolosi (1998). Un bacio torrido e proibito, come quello tra Jake Gyllenhaal e Heath Ledger ne I segreti di Brokeback Mountain (2005). Il film di Ang Lee ha il merito di aver mostrato la passione omosessuale in maniera assolutamente romantica.

Tra gli altri baci che hanno fatto la storia del cinema ricordiamo: Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sulla prua del Titanic (1997). Clark Gable e Vivien Leigh in Via col vento (1939). Lo spaghetto galeotto di Lilli e il vagabondo (1955). Patrick Swayze e Jennifer Grey che prima ballano e poi pomiciano in Dirty Dancing – Balli proibiti (1987). La passione vera e cinematografica tra Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut (1999). E infine un’aggiunta recente all’elenco dei migliori baci al cinema. Quello in ascensore tra Jamie Dornan e Dakota Johnson in Cinquanta sfumature di grigio (2015).

Scopriamo insieme i migliori baci al cinema di sempre.