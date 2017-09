Migliora l’umore nel pomeriggio di oggi, a conclusione dell’opposizione di Luna, e continua di certo il favore di Giove in bel trigono, che rafforza la sicurezza in voi stessi, qualità preziosa in questi giorni di ostilità planetarie diffuse. Mantenete saldi i vostri obiettivi, possibilmente senza farvi turbare più di tanto da ritardi ed imprevisti. Pazientate per due settimane

colore: Blu Cielo

El Perro Del Mar, Kokoro