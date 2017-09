Hammam, l’Oriente sulla pelle: i benefici

Il bagno turco è un ottimo rimedio per attenuare le tensioni psicofisiche e non solo. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Oggigiorno è possibile fare il giro del mondo semplicemente accomodandosi in una spa. Da una parte c’è la sauna, rituale caro ai Paesi del Nord Europa caratterizzato da ambienti in legno e un clima caldo e secco mentre dall’altra c’è l’hammam (o bagno turco che dir si voglia) che, invece, arriva dall’Oriente. Gli ospiti vengono accolti in eleganti spazi rivestiti in marmo o pietra e avvolti da una fitta nebbia di vapore generata dall’elevata umidità (90-100%), un vero toccasana che dilata i pori della pelle purificandola grazie all’elevata sudorazione.

I mille pregi dell’hammam

L’ambiente, caldo e piacevole, è sicuramente molto accogliente. Non è tutto. Calma, silenzio e profumi rilassanti inebriano la mente e coccolano il corpo. Questo antico e polisensoriale rituale di bellezza permette di rilassare il corpo e lo spirito in quanto favorisce la detossinazione della pelle nonché il rilassamento muscolare.

Savonage: le virtù del sapone nero

Al fine di aumentare i benefici del trattamento e concedersi piacevoli momenti di relax, bisognerebbe sperimentare il savonage al sapone nero: viene effettuata una delicata esfoliazione sul corpo avvalendosi di questo sapone naturale a base di oliva al 100% originario del Marocco. A cosa serve? Stando a quanto riporta Cosmopolitan, è utile al fine di pulire e ammorbidire la pelle. Il tutto è potenziato dal supporto di un guanto di kessa, utile per eliminare le cellule morte.

Infine, il rituale dell’hammam termina con la tradizionale doccia fredda che restringe i pori, apporta una bella dose di energia a tutto il corpo e permette di ottenere una pelle ancora più morbida, luminosa ed elastica. A trarne benefici sono anche la circolazione, il sistema respiratorio nonché il sistema immunitario.

Rimedio anti-stress

L’hammam è anche un ottimo anti-stress. Permette infatti di sconfiggere ansia e nervosismo raggiungendo una condizione di rilassamento profondo. Grazie all’elevata temperatura, nonché all’umidità, i muscoli tesi si rilassano e la mente si alleggerisce.