Mocassini, una passione intramontabile

Nella moda maschile sono emblema di eleganza informale. In quella femminile vanno e vengono, complici le ondate di androginia che ciclicamente contagiano la moda. In ogni caso, rimangono protagonisti dell’abbigliamento da decenni, da quando negli anni ’30 il ‘boom’ li travolse. Parliamo dei mocassini, tra le poche calzature ad essere comunemente chiamate con il loro nome. Evergreen, universali, capaci di attraversare le epoche. Signore e signori, ecco alcune proposte per la stagione autunno inverno. Dai classici ai modelli con un pizzico di follia.

Mocassini autunno inverno

Classici, bon ton, ricchi di stile. Pittarosso declina i mocassini in fogge evergreen, ma arricchite di dettali contemporanei. Come le frange, le nappine. O, per un look più deciso, le borchie e le applicazioni di pietre che impreziosiscono la scarpa classica.

Voglia di follia in casa Apepazza. Il marchio ha creato una collezione per chi ama giocare con lo stile e divertirsi con look che non annoiano mai. Eccentrici, ma senza eccessi, per inserirsi nei filoni delle tendenze pur distinguendosi dalla massa. Accade anche con i mocassini, arricchiti da reti di perline, pietre dure, fili metallici che richiamano disegni e grafiche legate al marchio.

La collezione Flygirl di Melissa omaggia i successi conseguiti dalle donne nel mondo delle arti, della scienza, e naturalmente della moda. E lo fa attraverso modelli femminili e pieni di personalità. Tra le proposte, il mocassino Panapana, in gomma caratterizzato da un mood da tomboy. Con suola effetto carrarmato a prova di aderenza, ideale per un back to work con stile. Disponibile in cinque differenti varianti colore. Anche con variante si suola glitterata.

Torniamo al classico, in particolare al raffinato e versatile stile inglese con i modelli di calzature per l’autunno inverno Marco Ferretti. La nuova collezione si arricchisce di stringate, boots dal sapore british ma soprattutto mocassini con frange e nappine. In camoscio, in vernice, in pelle bicolor: la scelta è ampia sia nei materiali che nei colori che ricordano i toni dell’autunno.