Amsterdam vuole scoraggiare i turisti meno abbienti?

Amsterdam, la città europea fiancheggiata da canali, incanta da secoli per il suo fascino unico. Briosa e frizzante, romantica e culturale, propone attrazioni a 360°. Capaci di accontentare chiunque, dai più piccoli fino ai viaggiatori esigenti. Ma una nuova politica potrebbe far tremare chi viaggia low cost. Vale a dire che Amsterdam vuole che i turisti spendano più soldi quando sono in visita. Secondo The Guardian l’assessore che si occupa della finanza, Udo Kock, sta valutando l’attuazione di una tassa di 10 euro a notte. Sulla base dell’imposta già esistente del 5% che i turisti pagano per rimanere in hotel in città e Airbnbs.

AMSTERDAM: NOVITA’ PER I TURISTI

La tassa non è solo un modo per la città di guadagnare qualche soldo extra dal settore turistico. Kock vorrebbe anche dissuadere la gente dal soggiornare in alberghi economici. Per risparmiare in altri modi durante la visita. Al giornale olandese Het Parool Kock ha affermato che c’è bisogno di più persone disposte a spendere soldi in città. Commentando quanto segue. “Preferiremmo visitatori che soggiornino un paio di notti, visitino i musei e consumino pasti abbondanti nei ristoranti. Piuttosto che turisti mordi e fuggi che rimangono solo per un fine settimana mangiando falafel mentre si trovano in giro per il quartiere a luci rosse”.

Nel 2016 Amsterdam ha incrementato di 20 volte i turisti rispetto al suo numero di cittadini. 17 milioni per essere esatti. Per cui sorprende che le autorità locali vogliano capitalizzare in questo modo dato il costante afflusso di visitatori. Kock ha detto di augurarsi un aumento fino a 23 milioni di turisti nei prossimi anni. E Amsterdam ha implementato con altri modi per assicurare il proprio margine di profitto sui turisti. Nel dicembre del 2016 è stata introdotta una legge che prevede per gli affittuari di Airbnb di avere ospiti nelle loro case per 60 giorni all’anno. Con un tetto massimo di quattro persone per casa. Per chi viola questa legge l’ammenda da pagare piuttosto salata, pari a 300 mila euro.