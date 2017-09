Ariana Grande e la felpa oversize: amore maxi

Ariana Grande è la popstar originaria della Florida che a soli 24 anni si è trovata, oltre che a fronteggiare un successo mondiale, anche a vivere l’incubo dell’attentato di Manchester durante un suo concerto.

Non è poco per una ragazza classe 1993 che ha esordito in TV a soli quattro anni e che è sotto gli occhi dei riflettori praticamente da quando è nata. Questo vuol dire grande capacità comunicativa e una cura del look che per forza di cose ha attraversato anni e stagioni intere cambiando pelle.

Ariana Grande: il look R&B

La Grande oggi produce e interpreta una musica principalmente pop e R&B. La musica nel suo caso si sposa al look. Il suo stile è infatti fresco, frizzante e pieno di capi street style interpretati secondo una prospettiva più sexy e maliziosa. Se ne è accorta Reebok che ha pensato di sfruttare l’immagine della star per proporre una collezione sporty chic. Dove anche il capo più comodo è immaginato secondo una prospettiva molto sensuale.

Ariana Grande sarà partner globale di Reebok e la sua rivoluzione per il marchio è cominciata dalla felpa. Da capo sportivo per eccellenza, con la Grande la felpa diventa mini abito dall’amore maxi. I suoi lembi bastano appena per coprire le parti più private, ma l’effetto è supersexy.

I capi indossati da Ariana Grande sono parte della collezione Reebok Fall/Winter.

Completano il look delle sneaker bianche, vera calzatura da tutti i giorni e la classica pettinatura della cantante. Ossia una lunga coda di cavallo liscia e ben pettinata unita ad orecchini a cerchio molto vistosi.

Altri capi molto amati dalla popstar sono sicuramente gli stivaloni alti fino al ginocchio portati nelle fantasie più diverse. Dalla pelle al cotone, sono le calzature che trionfano subito dopo le sneaker. Il tutto da abbinare a una felpa o un maglione oversize. Qui tutto, dal talento alle misure, è del resto davvero maxi.