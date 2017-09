Ettore Sottsass rivive nel design contemporaneo

Il centenario della nascita di Ettore Sottsass è stato celebrato con numerose formule ed eventi. Il MET Breuer ha dedicato una grande retrospettiva al designer. A Venezia una esposizione ha ricordato le opere del creativo realizzate con il vetro. E’ stata pubblicata una nuova edizione della celebre monografia che porta il suo nome. Il ‘guru del design radicale’ a distanza di 100 anni dalla nascita (e 10 anni dalla sua morte) continua ad influenzare in maniera indelebile l’arte, l’architettura, il design, la fotografia il talento. Il suo approccio filosofico, culturale, sociale, politico, continua a far scuola. Ecco che due aziende che con lui hanno avuto una proficua relazione lo omaggiano con riedizioni in chiave contemporanea di due sue opere iconiche.

Ettore Sottsass rewind

Fratelli Guzzini celebra l’estro di Ettore Sottsass con una riedizione di una delle sue ultime creazioni. La bottiglia “100 Tribute to Sottsass” disegnata da Sottsass Associati, rievoca in ogni dettaglio il suo stile inconfondibile. Un tributo alla bottiglia che il maestro concepì per Lurisia, progetto che Eataly aveva commissionato a Fratelli Guzzini. Una bottiglia di semplice acqua, ma che gode di un’identità formale unica. Linee morbide e in qualche modo seducenti, sfumature semplici e pure, come l’acqua. Resa inconfondibile dal tappo realizzato da Fratelli Guzzini in materiale acrilico trasparente e colorato che dona carattere.

La riedizione della bottiglia vanta due versioni. Una Limited Edition 100, con tappo oro, venduta in uno speciale packaging che ricorda le confezioni regalo dei vini più pregiati. E una versione standard, con due varianti con tappo trasparente o rosso, contenuta in un involucro più semplice.

Anche Alessi rende omaggio ad Ettore Sottsass con un’edizione speciale. Questa volta è il Centrotavola in legno di tiglio che il maestro disegnò nel 1990 per il catalogo Twergi. Lunga e prolifica la collaborazione tra il designer e l’azienda che, per celebrarne il centesimo compleanno, riedita uno dei pezzi più iconici della collezione: il Centrotavola in legno di tiglio. Realizzata per il marchio Officina Alessi, l’edizione limitata conta 999 pezzi numerati. Prodotto ancora oggi in Valle Strona tramite la tecnica di tornitura, il Centrotavola ha una struttura caratterizzata dalla sovrapposizione di elementi.