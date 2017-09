Le 5 tecnologie che cambieranno il mondo

Le tecnologie, ovvero le collaborazioni artificiali con cui l’umanità ha superato gli ostacoli naturali, sono il segno più tangibile dell’evoluzione. Ma anche un modo come un altro per interpretare i passaggi generazionali. Cosa differenzia ad esempio i Baby Boomer, la Generazione X e i Millennials? A parte l’aver vissuto in epoche differenti, queste generazioni hanno maturato differenti capacità di sviluppare tecnologie? A tal proposito è nato un topic su Weconomy.it – piattaforma digital-culturale creata dalla design company Logotel -. Autori ed esperti si confrontano sulla collaborazione tra uomini e tecnologie avvenuta nelle varie epoche. Che consente di anticipare le tendenze future. Quali saranno le tecnologie destinate a cambiare la società?

Per analizzare il futuro può essere utile partire dal passato. Che ci insegna come spesso le tecnologie hanno aiutato l’uomo a scavalcare assiomi scientifici apparentemente invalicabili. Secoli fa Galileo, grazie al telescopio, riuscì a percepire una realtà completamente diversa rispetta a quella ipotizzata. Spostando in modo inequivocabile la centralità della Terra rispetto all’Universo. Pietro Leo, CTO di IBM Italia, ha utilizzato weconomy.it per rilanciare il contenuto di “The invisible made visible”. Uno studio di IBM che ha individuato 5 tecnologie che nei prossimi 5 anni potrebbero cambiare il nostro futuro. E soprattutto quello della generazione Z.

Le 5 tecnologie secondo IBM

Rilevatore di malattie mentali. L’intelligenza Artificiale consentirà di valutare la nostra salute mentale come una sorta di stetoscopio virtuale. E sarà in grado di emettere una diagnosi analizzando il nostro linguaggio e del modo in cui ci esprimiamo

Ipervisione. Una tecnologia in grado di farci vedere oltre la luce visibile, utilizzando appositi device. In pratica con l’ipervisione sarà possibile analizzare gli elementi nutritivi di un cibo o capire se un farmaco è contraffatto.

Macroscopi. Strumenti tecnologici in grado di farci percepire la complessità della Terra e dei sistemi che la caratterizzano. Con il macroscopio potremmo analizzare le proprietà in modo sistemico di un sistema fisico complesso combinando molteplici variabili.

Nano-Laboratori di Analisi. Microchip in grado di nano particelle biologiche (DNA, Virus, esoni) circolanti nei fluidi corporei. Con lo scopo rilevare l’insorgenza di patologie o infezioni prima che appaiano sintomi.

Sensori intelligenti. Strumenti in grado di rilevare inquinanti nell’ambiente alla velocità della luce.