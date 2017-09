Miley Cyrus va a studiare il sesso tantrico

La popstar statunitense ha deciso di tornare sui libri per appagare al meglio il fidanzato Liam Hemsworth

Miley Cyrus ha deciso di tornare sui libri. Non per studiare filosofia o matematica, per carità. Ben altro. Ormai prossima alle nozze, di cui una fonte vicina ne aveva comunicato il progetto ad alcuni magazine americani, desidera scongiurare il timore che la vita sessuale con il fidanzato Liam Hemsworth diventi “piatta e monotona” con il tempo. Il suo obiettivo si prefigge di esplorare le tecniche del sesso tantrico che si gloria di tanti seguaci, fra cui numerosi vip famosi. Sting ne è un esempio.

Un po’ di pepe sotto le lenzuola fa bene alla vita delle coppie. Logico. E’ proprio questo l’accorgimento necessario per scongiurare la paura che la vita coniugale possa spegnere la libido. Di conseguenza la relazione nella coppia ne risentirebbe e si potrebbe andare verso il fallimento. Pertanto, la popstar ha tentato di coinvolgere in questo suo disegno il fidanzato, definito tradizionalista a letto. Addirittura un po’ “noiosetto”.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth: lezioni “hot” per la coppia?

Nessuna meraviglia che Miley Cyrus si mostri trasgressiva anche lontana dai riflettori. D’altronde ha mostrato sempre spontaneità ed estrema sincerità. Non solo sul palco, ma anche nella quotidianità. Non può la cantante smentire il proprio temperamento provocatorio in tale circostanza. Eppure aveva comunicato il proposito di cambiar di vita all’insegna della sobrietà, a pochi giorni dal lancio del suo nuovo album.

Il fidanzato Liam Hemsworth mostra, invece, uno spiccato apprezzamento per il romanticismo. A conferma di ciò spunta un selfie di un loro bacio in stile cartoon. E’ stato l’attore di Hunger Games, nei giorni scorsi, a pubblicarlo sul suo profilo Instagram che vanta circa 10 milioni di follower. Lo scatto in questione è diventato subito virale tra i fan della coppia. Infatti, sono stati registrati quasi 900mila “mi piace”.