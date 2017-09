Toglietemi tutto, anche il sesso, ma non i miei dolci

Meglio i dolci del sesso. E non è uno scherzo. Quasi la metà degli inglesi preferirebbe sacrificare il sesso per un anno intero anziché rinunciare alla dose giornaliera di zucchero. Lo rivela l’indagine condotta da Simplyhealth, che ha intervistato 2mila persone sulle loro abitudini alimentari.

Ebbene, i risultati lasciano di stucco. Un sorprendente 41 per cento ha confessato che rinuncerebbe volentieri all’intimità pur di non eliminare dalla propria “dieta” i dolci. Mentre una persona su dieci afferma di non riuscire a farne a meno neanche un singolo giorno. Un quarto del campione ha dichiarato di non avere alcun interesse a smettere di consumare queste deliziose bontà. E non sembrano preoccuparsi del peso (39%), del diabete (33%) e della salute orale (9%).

Tra sesso e dolci, gli inglesi non hanno dubbi…

Poi è stato chiesto loro di proporre qualcosa di utile per ridurre l’assunzione di zuccheri. Più di un terzo dei rispondenti (39%) ha detto che sarebbe utile conoscere le alternative allo zucchero. Il 32%, invece, ha richiesto un facile accesso alle ricette per pasti a basso contenuto di glucosio. Quando si parla di cose ipercaloriche, ecco i disturbi che vengono mentalmente associati: il 36% si preoccupa della salute dei denti, il 22% delle malattie orali (22%) e il 19% dell’alito cattivo.

A commento dell’indagine, il capo di Simplyhealth, il dottor Henry Clover, dice: “Ogni volta che abbiamo qualcosa di dolce da mangiare o da bere, i batteri nelle nostre bocche si nutrono di questo zucchero e producono acidi nocivi che possono causare il decadimento dei denti”. E poi: “Oltre ai denti più sani, le persone che hanno ridotto lo zucchero potrebbero anche avere una perdita di peso, una pelle migliore e un aumento dei livelli di energia”.