Ottima la Luna tra oggi e domani, in sinergia con i pianeti veloci, tutti in transito nel vostro segno, perfetta per affrontare e vincere situazioni complessi, colloqui e contatti di lavoro importanti, ma anche per vedere riconosciuti i vostri meriti. Anche il fronte del cuore si arricchisce di nuove e più soddisfacenti possibilità

colore: Oro Rosa

The B-52s, Love Shack