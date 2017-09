Ottimo il trigono di Giove in segno d’Aria, attivo per un paio di settimane ancora: sfruttatelo per accogliere inaspettate occasioni di guadagno e fortunate coincidenze sul lavoro. Il momento si presta anche ad ottenere espliciti riconoscimenti dei vostri meriti. In n ogni settore dell’esistenza

colore: Smeraldo

David Bowie, Dancing in the street