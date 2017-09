Gugu Mbatha-Raw, una sirena in paillettes

Abito su misura per l’attrice britannica che ha scelto Hugo Boss per vestirsi di sensualità agli Emmy Awards

Il fatto che sia, come rivela il Telegraph, una delle attrici preferite di Oprah Winfrey (famosa conduttrice televisiva statunitense) la dice lunga. Gugulethu Sophia Mbatha è il suo nome completo ma tutti la conoscono come Gugu Mbatha-Raw.

Gugu Mbatha-Raw, una britannica alla conquista di Hollywood

L’attrice britannica ha recitato affianco a grandi nomi di Hollywood come Jude Law, Tom Hanks, Julia Roberts e tanti altri. Si è fatta notare al cinema in pellicole come “Miss Sloane – Giochi di potere“, “La Bella e la Bestia” e ancora nelle serie Tv “Bad Girls”, “Undercovers” etc. La sua carriera, a quanto pare, va a gonfie vele e ciò la rende fiera di quanto è riuscita a costruire. Il suo nome, d’altronde, lo dice chiaro: Gugulethu, infatti, in lingua zulu significa ‘orgoglio’.

Amore spassionato per la moda anni ’80

Che dire del suo stile? Gugu Mbatha-Raw è un’attrice di grande classe che, quando c’è da sfilare sul tappeto rosso, tira fuori un portamento da top model. E’ sempre vestita con mise raffinate in linea con la sua personalità. In quanto donna ama la moda. E non nega di subire il fascino dello stile retrò: “Sono nato negli anni ’80, quindi penso di aver sempre amato quel periodo” – ha raccontato in un’intervista a InStyle.

Gugu MbathaRaw, in occasione della 69° edizione degli Emmy Awards di Los Angeles, ha indossato uno scintillante vestito in paillettes. A caratterizzarlo un corsetto senza spalline e un ampio spacco, il tutto realizzato appositamente per lei da Hugo Boss. L’abito urla femminilità e sensualità. Le cade a pennello. Ha un taglio morbido ma, allo stesso tempo, stringe il punto vita esaltando la sua prestanza fisica. Il color giada si sposa perfettamente con la sua carnagione dorata. A completare il tutto pochi accessori ovvero un paio di orecchini che riprendono il colore del vestito.

Basta un rossetto per un beauty look da diva

Un bellissimo sorriso il suo evidenziato da un semplice beauty look ovvero da un rossetto ora rosso ora fucsia. E che dire dei capelli? Anche quando sono ricci e ribelli, sono sempre perfettamente ordinati. Le acconciature raccolte rendono giustizia al suo volto che merita di essere scoperto e lasciato in primo piano.