Jap design: le sneaker del Sol Levante

Quello del Sol Levante è notoriamente un Paese all’avanguardia. Nella tecnologia così come nelle tendenze moda. Sneaker incluse, che in Giappone si confezionano mixando tradizione e cultura dell’innovazione. Un modo di pensare insito nel dna nipponico, forse illuminato dalla sua particolare posizione geografica. Vivere nel profondo est del pianeta – dove ogni giorno sorge il sole – da impulso alla creatività. Non solo di un brand autoctono come ASICS, in costante simbiosi con il suo Paese. Ma anche di un marchio occidentale come Puma, ispirato dal cultura giapponese.

Il Sol Levante nelle sneaker

La nuova scarpa di Asicstiger, denominata September GEL MAI X MITA SNEAKERS, è il risultato di una serie di intrecci e collaborazioni. Si tratta della rivisitazione di uno storico modello del brand nipponico, lanciato per la prima volta nel 1999. Che nella versione attuale subisce l’influenza della prima collaborazione con lo store MITA Sneakers di Tokyo, avvenuta nel 2010 con la GEl-Lyte III Leopard. L’ambientazione richiamata dal modello September, e voluta dal direttore creativo di MITA Shigeyuki Kunji, è eterea e lunare. Del resto anche la parola MAI deriva dal giapponese “fluttuare”, come la sensazione che si prova grazie alla soletta interna. Morbida come camminare sulla superficie della Luna. La nuova sneaker è disponibile nei negozi, nella colorazioni originale, a partire da 140 €.

L’attrazione di Puma per il Giappone si chiama Tsugi Kori, ovvero la nuova sneaker futuristica lanciata per l’autunno inverno 2017. Una scarpa che sposa appieno lo streetwear nipponico, ovvero quella capacità di saper sintetizzare il design moderno con la ricca tradizione del Sol Levante. La Tsugi Kori è progettata per l’inverno. Grazie alla tomaia in neoprene è water repellent. Mentre la suola robusta garantisce un grip ottimale. Energica e comoda, è stata costruita con un collo molto alto, che protegge fino alla caviglia e offre un grande comfort nelle giornate di pioggia. In quanto sportiva, garantisce anche un ottimo rimbalzo grazie alla soletta interna e alla tecnologia Ignite Foam.