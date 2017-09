Pelato è bello: le donne preferiscono l’uomo senza capelli

I capelli, tanto per gli uomini quanto per le donne, sono visti come un’arma di seduzione. Quando vengono a mancare, scatta un campanello d’allarme. La calvizia colpisce gli individui maschili soprattutto una volta superati i 50 anni di età. A causa del proprio codice genetico, può però capitare che il diradamento si presenti già intorno ai 20-30 anni. I capelli si fanno sempre più sottili, l’attaccatura inizia ad arretrare ed ecco che ci si ritrova calvi, o quasi. Spesso, il fatto di rimanere pelato, è visto dall’uomo come un disagio che potrebbe andare a influenzare tanto la sfera sociale quanto quella personale.

Pelato è bello: tutto il fascino dei calvi

Trattandosi di un evidente segno dell’età che avanza, il rischio è quello di perdere sicurezza in se stessi. Stando a quanto riporta il Daily Mail, gli uomini spenderebbero circa 1,5 miliardi di sterline all’anno per cercare di mettere un freno al fenomeno. Tutto ciò è davvero necessario?

Essere calvi non è infatti una condizione da vivere come un fallimento ma piuttosto è un cambiamento che, a quanto pare, permetterebbe di sembrare più potenti: a rivelarlo è stata una ricerca condotta dagli scienziati dell’University of Pennsylvania. Durante i sondaggi, ai partecipanti sono state sottoposte alcune immagini degli stessi uomini con o senza capelli.

A una testa pelata corrisponde un maggiore carisma

Le loro reazioni? Lo stesso individuo veniva descritto come più carismatico quando veniva ritratto in versione calva. E non solo. Sono risultati addirittura più alti rispetto alle persone dotate di capigliatura. C’è però una nota dolente: secondo la ricerca, coloro che hanno la testa pelata, risulterebbero più vecchi di quasi quattro anni.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati, nel 2012, sul Social Psychological and Personality Science Journal. “Invece di spendere miliardi ogni anno cercando di ritardare la perdita di capelli, gli uomini che si trovano a fare i conti con la calvizia dovrebbero rasare le loro teste” – ha rivelato il Dottor Albert Mannes, colui che ha guidato la ricerca. A suo avviso così facendo andrebbero ad aumentare la propria leadership trasformando un disago in un vantaggio.

Perdere i capelli rende gli uomini più affascinanti o meno attraenti?

A dire la loro sono stati anche gli scienziati della Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimora. A loro avviso la perdita di capelli renderebbe gli uomini meno attraenti. Infatti, tutti coloro che si sono sottoposti al trapianto, hanno riscosso un maggiore successo. Tanto dal punto di vista sociale che da quello professionale. I ricercatori della Barry University, invece, hanno riscontrato che gli uomini calvi sono più maturi, intelligenti, influenti e attendibili degli altri. E infine, come dimenticare la ricerca condotta dalla Saarland University? Secondo gli esperti, l’uomo pelato è considerato più intelligente e affabile. Come si dice, de gustibus non est disputandum.