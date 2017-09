Una bella Luna in segno di Terra in bel trigono metterà in moto instancabile il vostro intuito, ben coordinato alla razionalità: avrete una visione chiara della realtà, che saprà andare oltre le apparenze per cogliere il nòcciolo di ogni questione sospesa. Giornata ideale per affrontare con spirito brillante prove, colloqui ed esami. Punto di forza la capacità di dialogare, anche in coppia

colore: Terracotta

David Bowie, Sound and Vision