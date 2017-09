Venezia clonata: succede anche questo a Dubai

A Dubai è stato presentato il progetto per una replica di Venezia: The Floating Venice

Pensare a Venezia clonata, completa di gondole, sale subacquee e l’immancabile Piazza San Marco non deve necessariamente trasportare il visitatore a Las Vegas. Non mancherà molto che questo progetto si concretizzi anche a Dubai. Nel 2020. Alcuni progettisti del Medio Oriente, infatti, stanno pianificando una nuova Venezia tra gli Emirati. La versione della città italiana famosa per i canali e le gondole in versione di replica di se stessa. La Venezia galleggiante, The Floating Venice, sarà la prima destinazione a cinque stelle che fluttua sull’acqua.

LA VENEZIA CLONATA DI DUBAI

Con lo scopo di portare il fascino, la serenità e la cultura di Venezia sulle tranquille rive di Dubai. Il progetto del gruppo Kleindeinst è ancora in fase di pianificazione. Ma la visione è chiaramente ambiziosa. Ed è valutata intorno ai 570 milioni di euro. Il resort non solo assomiglierà alla Venezia originale, con una rete di canali, gondole importate dall’Italia e anche una replica della sua piazza più famosa Piazza San Marco. Ma vanterà anche un lussuoso mondo subacqueo composto da cabine, bar, negozi, ristoranti e discoteche. Sarà in grado di ospitare fino a 3.000 ospiti. Avrà 404 cabine, 180 delle quali sotto l’acqua, e 12 ristoranti di cui tre con vista marina. E sarà distribuita su quattro piani. Sarà facilmente raggiungibile dalla terraferma con ospiti che possono arrivare in barca, idrovolante o elicottero. Una volta arrivati si potrà navigare in gondola o andare a piedi.

La nuova Venezia non si ferma all’estetica. Sarà in grado di offrire anche feste tradizionali veneziane e celebrazioni. Tra cui La Biennale di Venezia e la Regata Storica oltre che, naturalmente, il meraviglioso Carnevale. Tutto per respirare le autentiche atmosfere veneziane. La realizzazione avrà luogo nell’arcipelago artificiale chiamato The World, a 4 chilometri dalla costa di Dubai. Il resort galleggiante tecnicamente è una sorta di gigantesca nave ancorata sui fondali dotata di un ponte sottomarino con alloggi e ristoranti, bar e negozi. Il faraonico progetto per soggiorni super lusso non poteva che trovare sede a Dubai, che ogni volta non manca di destare stupore.