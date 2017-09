Da oggi con la Luna nel vostro segno, che forma angoli armonico e stimolanti con altri pianeti: si prospetta un fine settimana come piace a voi, con abbondanza di contatti e amicizie da coltivare con spirito non convenzionale. Inizia un periodo di esplicito favore del cielo che inaugura oggi e si protrarrà per il mese prossimo. Buon divertimento!

colore: Bianco Fluo

Lucio Battisti, Sì, viaggiare