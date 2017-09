Asia Argento nuda, Gf Vip sotto accusa: simpatici o antipatici?

Asia Argento si mostra nuda su Instagram, il Gf Vip invece finisce tra le grinfie di Striscia la notizia. Il gossip ribolle in pentola con una settimana calda di scatti hot sui social e le polemiche che seguono la messa in onda continua del reality Gf Vip. Chi sono stati i simpatici e gli antipatici della settimana?

Scopriamolo insieme.

Asia Argento nuda su Instagram: basta con ‘io valgo’ solo se nuda

Asia Argento si mostra nuda su Instagram in uno scatto super hot ed è subito pioggia di apprezzamenti. La forma fisica è splendida, l’ardore di mostrarsi senza veli molto forte ma noi pensiamo che l’immagine di femme fatale solo se nuda abbia un po’ stancato. Tra i commenti più popolari quelli che certificano come l’attrice sia ancora bella e in forma a 42 anni inoltrati. Buon per Asia, ma non sarà ora di finirla nel dare un valore alle donne solo se sembrano più giovani di come le abbiamo immaginate? La Argento è dj, attrice e regista di talento ma si parla di lei solo se si spoglia. Non se ne può più. Quindi antipatica.

Gf Vip truccato? L’ipotesi di Striscia

Pare proprio che un mistero stia avvolgendo la celebre trasmissione del Gf Vip. Striscia la notizia ha ricevuto un filmato in cui un telespettatore sospetta che nella Casa sia stato introdotto un cellulare. In effetti nel video si sente l’interferenza tipica tra due apparecchi elettronici come microfono e telefonino. Inoltre a sostenere la tesi c’è un audio di Jeremias Rodriguez dove pronuncia la seguente frase: “Vedi sul cellulare”. Frasi estrapolate dal loro contesto oppure è stata infranta qualche regola all’interno della trasmissione? Non lo sappiamo ma l’idea che un concorrente si sia portato un telefono per non essere totalmente tagliato fuori dal mondo ci fa più tenerezza che rabbia. Simpatico Gf Vip perché umano.