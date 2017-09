Cindy Crawford e le altre. Il “glam” della settimana

La grande festa di Vogue Italia con Cindy Crawford e Claudia Schiffer

Un grandissimo party per celebrare il nuovo corso di Vogue Italia. Si è svolto durante la Milano Fashion Week della scorsa settimana. The New Beginning, questo il titolo dell’evento, si è tenuto nell’Ex Scalo Farini. Ad organizzare la serata come direttore creativo è stato Riccardo Tisci. L’evento ha chiamato a raccolta molte celebrità internazionali del fashion system. Ma anche attrici e personaggi televisivi italiani. Da Cindy Crawford a Claudia Schiffer, da Isabella Ferrari a Michelle Hunziker. Ma anche Tea Falco, Emma Marrone, Martina Colombari e Miriam Leone. Tema della serata: The Black Tie and The Naked.

Swarovski: parata di vip luccicanti, da Belen Rodriguez a Chiara Ferragni

Grande parata di vip per il party esclusivo di Swarovski in occasione della Milano Fashion Week. Nella cornice esclusiva di una villa nel cuore della Brianza. Da Belen Rodriguez, attuale testimonial internazionale del brand, a Simona Ventura, da Federica Panicucci a Naomi Campbell. Tutte in fila, belle e luccicanti, per omaggiare il brand durante il soprannominato l’evento Swarovski Crystal Wonderland Party. Tra gli ospiti, poi, Madalina Ghenea e Barbara D’Urso, Marco Mengoni e Boy George. Anche Chiara Ferragni.

Piero Angela e Massimo Bottura alla serata degli Oscar della rete

Da Massimo Bottura a Diletta Leotta, passando per Piero Angela e Zerocalcare. Sono 33 i vincitori dell’edizione 2017 dei Macchianera Internet Awards. La kermesse che premia i migliori siti, influencer e pagine social in Italia. A vincere gli “Oscar della rete” anche Benedetta Rossi, Salvatore Aranzulla, Clio MakeUp, Casa Surace e molti altri. Netflix è stato premiato come Miglior Canale TV. La categoria Miglior Testata Giornalistica è stata vinta dall’Ansa. Ulisse: il piacere della scoperta ha vinto la categoria Miglior Trasmissione Tv. Lercio nella categoria Miglior Sito.

A Roma è di nuovo tempo di ApeRiver con Mike Bird

E’ tornato, giovedì 28 settembre, l’ApeRIVER, l’appuntamento romano dedicato alla musica dal vivo, giunto alla sua terza edizione. E torna da Marmo, nel cuore della Capitale, seguendo il format di successo, che prevede aperitivo ed esibizioni live. Accolti dal frontman Giusva c’è l’acclamato Mike Bird. Oltre al cantante, finalista di Amici 2017, sono saliti sul palco anche Giordana Angi, Luca Valenti e Criss, vincitore di Gay Village Academy 2017.