Buona la Luna di oggi, soprattutto per approfondire gli affetti, per dedicarsi all’amore con spirito aperto e non convenzionale. State sviluppando empatia nei confronti del partner, forse accollandovi qualche volta eccessive responsabilità in coppia: mantenete l’equilibrio in questo senso, senza rinunciare a manifestare il vostro appoggio.

colore: Giallo Napoli

Irene Grandi, Sono come tu mi vuoi