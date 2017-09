Da oggi con Mercurio nel segno, cui si aggiungono il Sole e Giove e un bel trigono di Luna: siete pronti per grandi realizzazioni, per dare vita a progetti completamente nuovi, non solo sul lavoro ma anche in coppia. Tra i superfavoriti dello Zodiaco ora ci siete voi: sfruttate al massimo ogni opportunità di progresso

colore: Platino

Lucio Dalla, Caruso