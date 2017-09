La Luna in opposizione vi mette di cattivo umore, forse alla ricerca di conferme, che avranno a che vedere con l’ego, com’è nel vostro stile, spesso bisognoso di conferme spettacolari. D’altra parte questo è anche il punto di forza su cui fare affidamento per sbloccare attraverso il dialogo situazioni che cominciano a starvi strette. In questo senso il sestile di Mercurio che inizia oggi vi sarà molto utile

colore: Argento

Tullio De Piscopo, O’Sarracino