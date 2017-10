Vasca da bagno: chi la ama e perché

Il mondo si divide tra amanti della doccia e appassionati della vasca da bagno. Ma chi sono questi ultimi? Se lo è chiesto Jacuzzi®, azienda celeberrima nel settore dell’idromassaggio. Che ha condotto un’indagine per comprendere meglio le persone che preferiscono il bagno caldo. Target che si è guadagnato il soprannome di Bathlete™. L’azienda ha commissionato uno studio di mercato, per conoscere gli habitueé della vasca da bagno. Ecco chi sono.

Identikit del Bathlete™, l’amante del bagno in vasca

Il bagno caldo offre un momento di evasione, per questo alcune persone lo preferiscono alla doccia. Aiuta a rilassarsi, calmarsi e riflettere. Chi usa spesso la vasca da bagno si immerge per distendersi e prendersi cura di sé, sia fisicamente che mentalmente. Questa è la principale motivazione delle donne, mentre gli uomini citano invece la lucidità mentale come principale beneficio. Inoltre, tra le motivazioni ci sono i benefici fisici: il bagno caldo allevia i dolori, distende i muscoli, lenisce l’affaticamento.

Ma chi è il Bathlete™? Innanzitutto, secondo l’indagine più di un terzo (38%) della popolazione degli Stati Uniti è composto da entusiasti della vasca da bagno. Sono coloro che la usano almeno una volta alla settimana, con una media di 3.3 bagni ogni 7 giorni. Il momento preferito è la sera del weekend, ma anche il lunedì mattina. Il 50% dei Bathlete™ è uomo. Coloro che usano la vasca da bagno sono tendenzialmente giovani -il 48% delle persone tra i 25 e i 44 anni. Come accennato, il bagno rilassa e aiuta a distendere il corpo affaticato: non a caso, il 43% dei Bathlete™ è formato da runner e jogger, il 34% da chi frequenta palestra e il 33% da chi solleva pesi, seguiti da giocatori di basket, motociclisti e nuotatori.

La presenza della vasca incide anche sulla scelta di una casa. “… Il valore di una casa può essere fortemente influenzato da migliorie al bagno, ma l’assenza di una vasca può essere un deterrente per quasi il 40% dei compratori che amano farsi un bagno caldo” dichiara Joseph Davis, Presidente di Jacuzzi Luxury Bath.