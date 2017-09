Momento splendido per il vostro segno e la giornata di oggi non fa eccezione: siete pronti per nuovi amori, per cambiamenti spettacolari anche nella vita professionale. Finalmente i vostri meriti trovano riscontro e il fascino personale sembra orientato verso conquiste di valore. È imperativo agire

colore: Oro Puro

Mina, Brivido felino