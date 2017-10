Iniziate la settimana con la Luna giusta, quindi con umore positivo e ottima comunicativa, qualità indispensabili per ovviare al transito di Mercurio in opposizione, che comporta seccature e ritardi di vario genere. Armatevi di pazienza, accuratezza e senso dell’ordine, per far fronte agli imprevisti nel migliore dei modi

colore: Blu China

Orchestral Manoeuvres in the Dark, Enola Gay