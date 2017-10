Nordic walking: tenersi in forma camminando

Il nordic walking è uno sport perfetto per fare attività all’aria aperta. La camminata nordica – ovvero una passeggiata sportiva con l’ausilio dei bastoncini – è una disciplina in grande crescita. Ciò che piace ai tanti praticanti è la possibilità di mantenersi in forma in modo meno impattante rispetto al running. Dove la possibilità di subire traumi – a causa del maggior carico sulle articolazioni – è doppia rispetto a quella del nordic walking. Per iniziare non serve una condizione fisica, una struttura muscolare o un’età specifica. L’importante è acquisire familiarità con i movimenti di base, personalizzare il workout e scegliere l’attrezzatura giusta.

I 4 benefici del nordic walking

Nato alla fine degli anni ’90 per l’allenamento estivo dello sci nordico, il nordic walking ha avuto successo grazie ai tanti benefici che garantisce. Il primo di questi è la capacità di tonificare tutto il corpo. Perché oltre ai vantaggi della camminata, l’uso dei bastoncini aziona altri movimenti e sollecita tutta la muscolatura: braccia, spalle, addominali, glutei e cosce. Il secondo beneficio è un miglioramento del sistema cardiocircolatorio. L’uso dei bastoncini favorisce la dilatazione dei polmoni e incrementa l’ossigenazione di oltre il 60% rispetto alla camminata sportiva. Il terzo beneficio è la prevenzione dell’osteoporosi. Le vibrazioni provocate dai bastoncini fortificano le ossa. Ma senza caricare le articolazioni come ginocchia e caviglie. Infine, trattandosi di sport di resistenza, è perfetto per eliminare grassi e perdere peso. Si stima che 1 ora di nordic walking a 6 km/h faccia perdere 600 calorie. Più del doppio della semplice camminata sportiva.

Scegliere l’attrezzatura giusta

Per praticare il nordic walking è importante scegliere l’attrezzatura giusta. Scarpe e bastoncini soprattutto, che devono essere adatti a massimizzare lo sforzo fisico. La collezione Newfeel di Decathlon è stata pensata specificatamente per questo. Le sneaker dovranno avere il grip necessario per affrontare terreni misti e soprattutto una buona ammortizzazione. Come il modello Nordic Walk 500, in vendita a 39 €, con ghetta integrata e tasca per i lacci. Per ambienti più umidi si può optare per il modello 850 – in vendita a 49 € – fatto per resistere ad acqua e fango. Per chi invece è alla ricerca di velocità e alte performance è disponibile il modello M900, al costo di 59€.

La gamma dei bastoncini è composta da 4 modelli. Per la pratica occasionale Propuls Walk 100 – a 19,90 € – e 120 – a 29,90 € – sono realizzati in alluminio e adatti alla pratica occasionale. Per la pratica regolare è disponibile il modello 500, in fibra di carbonio e fibra di vetro, al prezzo di 39 €. Per i più esigenti il modello 900, realizzato in fibra di carbonio e con impugnatura in sughero, è disponibile a 49,90 €.