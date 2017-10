Trattamenti estetici post rientro: i trend di settembre

Il rientro dalle vacanze è sempre traumatico. Ma bisogna saperlo affrontare. Nella lista delle cose da fare, tra i mille buoni propositi, mai dimenticare di prendersi cura di viso, mani, piedi, corpo e capelli. Dopo mesi trascorsi al sole, è giunto il momento di riprendere le redini della propria vita e prepararsi, fisicamente, a nuove avventure metropolitane. Quali sono i trattamenti più gettonati? Treatwell, il più grande portale in Europa per la prenotazione online di trattamenti di bellezza e benessere, ha effettuato uno studio analizzando le abitudini degli italiani al rientro dalle ferie. Ebbene sì, la bellezza non va mai in vacanza: è possibile rinunciare a tante cose, ma non a curare il proprio aspetto.

Trend d’autunno, i trattamenti più gettonati

“Vogliamo sempre offrire alla nostra clientela il miglior servizio possibile e per questo è estremamente interessante capire cosa e come scelgono i nostri utenti. Grazie al sito e all’app di Treatwell concedersi una coccola di bellezza è davvero semplicissimo: basta un clic per trovare e prenotare il parrucchiere o l’estetista, quando e dove si vuole, e la ripresa dopo le vacanze risulta subito meno faticosa!” – ha dichiarato Francesco Girone, Responsabile Marketing & Communications di Treatwell Italia.

Depilazione, manicure e capelli: la top 3

Quali sono i trend più hot della stagione autunnale? In primis c’è la depilazione (47,7%), meglio se effettuata con la cera tradizionale. Sempre più in voga tecniche alternative come lo sugaring (6%), un metodo per rimuovere i peli molto delicato e poco doloroso adatto alle pelli più sensibili. Anche se non bisogna più esporsi in spiaggia in costume, tutti vogliono sentirsi in ordine. Uomini compresi (15% delle prenotazioni totali).

Un evergreen rimane lo smalto semipermanente, un’ottima alternativa ai classici smalti (spesso hanno una brevissima tenuta) in quanto assicura unghie perfette. Le mani, infatti, sono una parte del corpo sempre esposta e curarla è quasi un dovere oltre che un piacere. I dati lo confermano. Oltre alla manicure (73%) anche la pedicure (26%) vuole le sue attenzioni nonostante l’addio (quasi) definitivo ai sandali. E’ ora di preparare i piedi alle calzature chiuse.

Biondo, castano freddo e viola-blu: è ora di rifarsi il colore

A chiudere il podio sono i capelli (12,8% delle prenotazioni di settembre). E’ risaputo: a ogni nuovo capitolo della propria vita corrisponde un cambiamento che può essere un taglio nuovo (37%) o un colore, necessario soprattutto dopo le schiariture estive al fine di dare un tono più definito alla chioma (18%). Quali i trend di stagione? Ad avere la meglio sono i biondi beige, caldi e freddi. E ancora i castani freddi, i caffè e, per chi ama osare, lunga vita al viola-blu. Molto in voga il blow dry (44% del totale delle prenotazioni a settembre in ambito capelli) ovvero servizi facili come messe in piega o acconciature rapide che assicurano un look più curato.

Bellezza, meglio nella pausa pranzo

Interessante anche capire in quale momento della giornata gli italiani si ritagliano del tempo per pensare a se stessi e alla propria remise-en-forme. Dati gli impegni di lavoro e quelli familiari, organizzarsi per tempo è un lusso. Il last minute va per la maggiore: oltre il 50% delle prenotazioni, infatti, avviene a meno di tre giorni dall’appuntamento in salone. Ma non solo. C’è anche chi, non appena riesce a trovare un buco tra un impegno e l’altro, ottimizza prenotando con un margine di 24 ore o di appena 2 ore dal trattamento stesso.

L’orario della pausa pranzo è quello più gettonato così come il weekend. Treatwell evidenzia, infatti, un picco di prenotazioni il venerdì sera e il sabato mattina. Mentre, la domenica, si predilige il momento del brunch.

Trattamenti bio per il corpo

Oltre a mani e capelli, anche il corpo ha bisogno di reidratarsi. Secondo i professionisti della bellezza di Treatwell i prodotti bio o a estrazione naturale saranno sempre più richiesti. Qualche esempio? Le cellule staminali della vite o della mela e prodotti ricostituenti come acido ialuronico, collagene marino ed estratto di perla. Un altro trend da tenere d’occhio sono i trattamenti “gravity”. Questi massaggi, decontratturanti e drenanti, sono un toccasana in quanto permettono di allontanare lo stress provocato dal rientro in ufficio. Un pizzico di sano egoismo dunque non è peccato, anzi, è un modo per rimettersi piacevolmente in pista.