L’opposizione di Mercurio, dissonanza stagionale veloce ma al momento impegnativa, implica l’uso ‘preventivo’ di accuratezza e ordine nelle questioni contrattuali, nella gestione dei contatti e delle comunicazioni. Il consiglio del cielo è quello di agire e parlare con la massima chiarezza

colore: Bianco Fluo

Quasi, See you on Mars