Bugie bianche, non dirle per nulla è meglio

Fake news, bugie bianche, mistificazioni e resoconti parziali. La nostra era è dominata dal mantra della verità ad ogni costo. Infatti ci viene spesso ripetuto il diktat del mostrarsi per come si è senza compromessi. Un’aspirazione quasi totalitaria molto in voga soprattutto in campo politico.

Eppure anche a livello personale non va meglio con le cosiddette bugie bianche. Ossia quelle mezze verità pronunciate per non ferire troppo il prossimo che vengono usate con una certa disinvoltura. Tuttavia, se nella vita ognuno risponde per se stesso e delle proprie azioni nei rapporti con gli altri, diversamente va per il campo della salute. Infatti l’impatto delle bugie per chi le dice sembra essere di sensibile portata per il benessere fisico e mentale. A rivelarlo è un articolo del Daily Mail.

Bugie bianche: bene o male per la salute?

Lo studio condotto dall’Università di San Diego e dall’unità Emotion Lab, ha scoperto alcune ‘verità’ interessanti. Per esempio tra le motivazioni più diffuse delle bugie bianche c’è sicuramente il desiderio di non ferire il prossimo. Una sorta di generosità e compassione che vuole mettere al riparo chi c’è più vicino da una possibile sofferenza giudicata inutile. Gli esperti le hanno nominate ‘bugie prosociali’ perché hanno proprio lo scopo di preservare i rapporti tra simili e hanno tentato poi di misurarne l’impatto sulla salute. Lo studio ha concluso che le persone oneste con le persone che amano sono probabilmente più inclini alla felicità. Ed essi raggiungono un maggiore livello di benessere psico-fisico. Al contrario, per quando convinti di fare del bene mentendo, facciamo in realtà un torto a noi stessi. Lo studio ha interessato 110 persone in un periodo di 10 settimane.

Quindi, anche se le bugie, le fake news, ci sembrano a volta necessarie per mantenere intatta la considerazione che gli altri hanno di noi, alla fine è meglio cercare sempre di sopportare il peso dell’onestà e vivere così più in salute.