La Luna in stimolante sestile aziona strumenti dell’intuito e della creatività profonda, mettendoli al servizio delle questioni immediate: pronti alla soluzione ‘fantasiosa’ di questioni anche noiose, restate con i piedi per Terra e la testa tra le nuvole… Attenti alle distrazioni dovute alla dissonanza di Mercurio

colore: Turchino

Sleater-Kiney, A new wave