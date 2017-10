Curriculum online, come farlo emergere

Alcune accortezze possono mettere in buona luce il vostro c.v. in rete

L’inizio dell’autunno è un momento in cui molte persone cercano lavoro. La pausa estiva permette infatti di riflettere sulla propria situazione, sui propri desideri, e spesso aiuta a capire che è tempo di rimboccarsi le maniche. Cambiare posto di lavoro, oppure cominciare a cercarlo per la prima volta dopo aver finito scuole ed esami. Vi abbiamo già dato diversi consigli su come scrivere un ottimo c.v.. Ma, visti i tempi che corrono, è altrettanto importante realizzarne uno ad hoc per il web. Il curriculum online, quello che si mette su Linkedin, su Google+ o sui vari motori di ricerca professionali, è spesso la prima impressione che si offre al potenziale datore di lavoro. Prima di invitarci ad un colloquio, prima di leggere il c.v. cartaceo, è probabile che i recruiter diano un’occhiata alle vostre credenziali sul web.

Come far brillare il proprio curriculum online

Dunque, tra i migliaia di curriculum online c’è bisogno di far emergere il proprio in qualche modo. E’ proprio un addetto di Linkedin, Darain Faraz, a spiegare al Mail Online come fare. Cominciando innanzitutto dalla foto. E’ assolutamente importante mettere un’immagine di sé sulla propria scheda online. I dati del social network riscontrano che i c.v. con una foto vengono guardati 21 volte di più rispetto a quelli senza. Attenzione però, dev’essere un’immagine che ispira professionalità. Nitida, dove si veda chiaramente il volto, ma non per forza formato foto-tessera. Può essere anche un selfie, purché fatto bene. E senza labbra a forma di cuore o pose forzate.

Evitate ‘parole d’ordine’, ovvero quei banali riferimenti a quanto siete bravi nel lavoro di squadra o a quanta esperienza nel settore avete. Piuttosto, se volete far emergere il vostro profilo, saranno le parole di un ex datore di lavoro, o un collega a rendervi più interessanti. Far tessere le vostre lodi (senza esagerare) da qualcun altro può avere un forte impatto e ispirare fiducia.

Non bisogna inoltre dimenticare di aggiornare costantemente il proprio curriculum. Non riducetevi solo al momento in cui cercate lavoro, ma consideratelo una carta di identità vivente. Che opera anche quando voi non la state considerando. Infine, non sottovalutate l’importanza di avere una rete di contatti ben fatta. Professionisti, amici con solide carriere, anche le più disparate, rendono l’idea di una persona con un network notevole oltre che di una persona ‘importante’ per gli altri.