Gioielli geometrici: le forme sono preziose

Dalla misurazione della terra, alla definizione di un accessorio prezioso. La geometria è un’affascinante branca della matematica che l’uomo ha avuto bisogno di utilizzare sin da tempi molto antichi. E che oggi continua ad impiegare, anche quando serve a creare accessori preziosi dal design unico. Gioielli geometrici, che estraggono dal cerchio, dal cubo, dal rombo o dalla semplice linea retta l’eleganza della grafica minimale applicata ad un accessorio.

Gioielli geometrici di classe

Tutta la classe di Pandora applicata alla geometria delle forme. La serie Geometrie Luminose racchiude inventiva, abilità artigianale ed eleganza. Con accessori che rendono omaggio all’arte gioielliera più elegante. Design angolare per cubi-charm, rombi-pendenti o anelli, a volte curvati. Anelli da cocktail disponibili in varie misure, caratterizzati da un innovativo taglio delle pietre a forma ottagonale. Fascino vintage, che può essere completato con orecchini a lobo e charm pendenti della stessa serie. Il pendente per collana è un capolavoro di simmetria, con chiusura regolabile che rende il gioiello versatile. I charm a forma di bottone e d’ispirazione geometrica sono proposti in tre diversi metalli – Argento Sterling 925, Oro 14K e PANDORA Rose – con pietre trasparenti e cristalli rosa sfumati incastonati da intagli a forma di cuore.

L’eleganza minimale, la grafica del cerchio perfetto è protagonista di Orbita, linea di Diva Gioielli. La perfezione della forma, immutevole, statica del cerchio si riflette in una collezione di gioielli geometrici in argento 925. Mentre la barretta che lo attraversa evoca una via di fuga, un elemento che contrasta con la curvatura perpetua. In contrasto anche nei materiale: il cerchio tubolare è graffiato, mentre la barretta che lo attraversa è shiny. Intersecando due semplici elementi geometrici, si creano effetti ottici sorprendenti. La linea è composta da 18 nuovi modelli, che si sviluppano nelle finiture graffiato e liscio, e nelle versioni argento, oro rosa e placcato oro. Composta di collane lunghe e corte, collane rigide, orecchini a cerchio e pendenti, bracciale e bracciale rigido, anelli.