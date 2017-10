La Luna, Venere e Marte in quadratura non favoriscono le esternazioni diplomatiche, nè tantomeno quelle compiacenti, piuttosto ‘congelano’ le emozioni e si affidano alla ragione. In questo senso avvantaggiati dal recente sestile di Mercurio che sta già sbloccando situazioni stagnanti e che dona ottime possibilità di ragionevole scambio

colore: Argento

Le Tigre, I’m with her