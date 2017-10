Supercibo, la salute vien mangiando. 10 cibi dalle mille virtù

Renée Elliot svela, in suo libro, i segreti del supercibo e rivela al Daily Mail dieci alimenti che non dovrebbero mai mancare in una dieta sana

La salute vien mangiando, si potrebbe dire. Dai cibi giusti si possono trarre molteplici benefici per la salute del nostro organismo. Ed è per questo che è molto importante sapere quali sono gli alimenti che possono migliorare la nostra vita. Renée Elliot, fondatore di Planet Organic, il primo supermercato biologico britannico, ne ha individuati ben 99. Ne ha parlato nel suo libro What to Eat and How to Eat it. E ne ha rivelati 10 al Daily Mail descrivendone le proprietà. E svelando, quindi, come il supercibo può trasformarsi in un prezioso alleato della salute.

Sapori e profumi etnici per stare bene

Alcuni di questi alimenti preziosi vengono dritti dall’Oriente donando una gradevole nota etnica alla dieta di tutti i giorni. Il Miso, ad esempio è un vero e proprio supercibo. Questa pasta di soia fermentata è un proteina completa, ricca di aminoacidi essenziali. Aiuta la digestione, rafforza il sistema immunitario e favorisce l’espulsione dei metalli pesanti. I germogli si rivelano altrettanto preziosi. Si tratta, infatti, dell’unico cibo vivo che possiamo consumare. Continuano a crescere nel sacchetto della spesa e sono, dunque, ancora incredibilmente ricchi di vitamine e zinco.

Per aggiungere un pizzico di mare alla propria alimentazione, vale la pena provare l’alga nori. Ha un sapore delicato ed è molto versatile. Oltre ad essere ricchissima di iodio e di vitamine, più della frutta e della verdura. Questo concentrato di sostanze benefiche è l’ideale per la salute della pelle, dei capelli, del cuore, del cervello, delle ossa e delle articolazioni. Oltre ad essere molto utile per la digestione e per il controllo della pressione sanguigna. Non meno gustoso e benefico il Tahini, noto anche come burro di sesamo o crema di sesamo. Si ottiene dai semi di sasamo bianco e, secondo Elliot è un vero supercibo. Ridotto in crema il sesamo risulta più digeribile ed è un toccasana per le ossa. Occhio, però, alle calorie.

Strano ma buono… e benefico

Alcuni degli alimenti individuati da Renée Elliot potrebbero risultare sconosciuti ai più. Ma non bisogna avere pregiudizi né sottovalutare le proprietà dei cibi meno noti. Uno di questi è il Sommacco, una spezia ricavata da una pianta, la rhus coriaria, presente in tutto il bacino mediterraneo ma meno nota ed utilizzata in Italia. La spezia, impiegata con frequenza nella cucina turca, mediorientale, greca ed egiziana, è un vero e proprio alimento terapeutico. E’ un potente antimicotico, antinfiammatorio ed antimicrobico. Oltre ad essere un autentico cibo anti-age grazie alla’elevata concentrazione di antiossidanti ed alla capacità di neutralizzare i radicali liberi.

Anche il riso selvatico potrebbe non risultare particolarmente familiare alla maggioranza dei consumatori italiani. Si tratta del seme di alcune erbe che crescono nelle paludi nordamericane. E’ meno ricco di carboidrati rispetto ad altre varietà di riso ma contiene più sostanze nutritive. E’ ricco di zinco, folato e vitamina E. Più del riso integrale. Ed è anche un’ottima fonte di fibre, magnesio, fosforo, manganese, vitamina B6 e niacina. Un vero supercibo, dunque.

Il supercibo può trovarsi in ogni supermercato

Non sono soltanto i cibi esotici a fornire un prezioso contributo per la salute. Ce ne sono alcuni estremamente comuni che si rivelano altrettanto preziosi. A cominciare dalle mele. Non è un caso se si dice che “una mela al giorno toglie il medico di torno”. Questo frutto è, infatti, un elisir di salute. Contribuisce al corretto funzionamento del sistema cardiovascolare, ed è ricchissimo di antiossidanti come i polifenoli. Anche le noci sono considerate un cibo terapeutico. Sono ricche di grassi buoni e si rivelano molto utili in caso di problemi di colesterolo e metabolismo.

Altrettanto comuni, ed altrettanto benefiche, le sardine sono un concentrato di omega-3. Oltre ad essere ricchissime di vitamine e povere di bio-metalli pesanti come il mercurio, presente in altri tipi di pesce oleoso. Economici, facili da trovare e da preparare, anche i fagioli neri stupiranno tutti. Oltre ad essere ricchissimi di proteine, fibre, vitamine e sali minerali come gli altri legumi, sono un vero concentrato di antiossidanti. Il loro colore è, infatti, dovuto all’elevata concentrazione di antocianina. Più sono scuri, dunque, più fanno bene. E sono anche ricchissimi di molibdeno, un minerale che stimola la produzione di enzimi che favoriscono la disintossicazione dell’organismo.