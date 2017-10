La Luna in bel sestile potenzia il vostro fiuto per le buone occasioni e mette a disposizione intuizioni utili nell’immediato. Venere e Marte in sinergia formano angoli armonici e stimolano la sensualità, che potrà esprimersi con efficacia ed energia. Tornano toni passionali a colorare la relazione di coppia. I singles hanno ora forti possibilità di innamorarsi davvero

colore: Asso di Cuori

Sonic Youth, Superstar