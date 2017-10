La Luna in opposizione potrebbe comportare tra oggi e domani qualche momento di ingovernabilità umorale, proprio mentre Venere e Marte nel vostro segno richiedono azioni decise, mirate, proprio in ambito affettivo. Se dovete prendere posizione in questioni importanti forse converrà attendere due giorni, per poter agire con maggior equilibrio

colore: Rubino

L7, Monster