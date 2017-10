Arrosto: come pulire la cucina dopo la preparazione

Tempo di piatti caldi e pranzi della domenica. Collaborazione e piccoli trucchi possono velocizzare i tempi per mettere in ordine

Arrosto di carne, magari con le patate al forno. Un piatto della domenica che scalda il cuore. E che diventa protagonista della tavola con l’arrivo della stagione fredda. Ma oltre alla cura della preparazione, bisogna mettere in conto anche il riassetto della cucina.

Arrosto: come pulire il pentolame dopo la preparazione

Prima di tutto invitate a casa familiari e amici. Una tavola bandita e circondata da tante persone mette allegria e rende il momento del pranzo conviviale. Proprio perché concepito per stare insieme, il pranzo deve vedere la collaborazione di tutti sia nella preparazione che nella pulizia dopo il caffè.

Non fatevi problemi nel chiedere aiuto. Mentre la caffettiera è sul fornello, è possibile lavare, asciugare o caricare la lavastoviglie. Se si è in tanti, ci si metterà davvero poco a riordinare la cucina. Ma passiamo alle tecniche di lavaggio della teglia. Solitamente l’arrosto viene cotto in forno o in casseruola. Quel sughetto meraviglioso che accompagna la carne rimarrà di sicuro anche su stoviglie e pentolame.

La teglia dell’arrosto dovrebbe essere subito riempita d’acqua tiepida o calda per evitare che il sugo si attacchi. Aggiungete una piccola dose di detersivo per fare in modo che i residui di grasso inizino a sciogliersi. Altro trucco: con qualche goccia di sapone biologico diluito in acqua, mettete la teglia sul fuoco per circa 15 minuti. In questo modo il sugo o le patate rimaste attaccate alla teglia si scioglieranno senza fatica.

Arrosto: come pulire il forno dopo l’uso

L’interno di un forno utilizzato è l’incubo della maggior parte delle persone. È un lavoro che può risultare sempre più faticoso se non compiuto almeno una volta alla settimana. Una volta raffreddato, mettete al suo interno un recipiente resistente al calore colmo di acqua. A questo punto accendete il forno e lasciatelo a temperatura elevata per una ventina di minuti. Il vapore interno andrà a sciogliere il grasso depositato sulle pareti dell’elettrodomestico. Quando il forno sarà nuovamente raffreddato, eliminate con un panno umido la sporcizia che troverete al suo interno.

Ora potete utilizzare sgrassatori o prodotti specifici da risciacquare. Assicuratevi sempre che la cucina sia ben ventilata e munitevi di guanti di gomma, facendo attenzione a proteggere anche occhi e bocca dalle possibili inalazioni di sostanze tossiche.

Anche una pasta preparata con bicarbonato di sodio e acqua funziona bene. Riuscirete senza fatica a rimuovere da vetro e pareti gli schizzi del vostro arrosto. I ripiani possono essere lavati in lavastoviglie (sempre che entrino nella macchina). In caso contrario immergeteli in una soluzione di detersivo biologico e acqua.

Coltelli per l’arrosto: meglio lavarli a mano

Anche se il produttore assicura il lavaggio in lavastoviglie, è preferibile pulire il coltello per l’arrosto a mano. Nella macchina, lama e manico potrebbero danneggiarsi. E a lungo andare il vostro arrosto potrebbe essere servito in fette poco precise. Anche il taglio deve essere semplice e prendersi cura del coltello risulta una precauzione importante.