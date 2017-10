Barbabietola, il toccasana dopo lo sport

Se desiderate che i vostri sforzi in palestra vengano premiati, a fine allenamento bevete un succo di barbabietola rossa. L’ortaggio, a tutti gli effetti un super-cibo, ha infatti tra i suoi numerosi benefici quello di aiutare il recupero muscolare dopo un’intensa sessione sportiva. Lo affermano diversi studi effettuati su atleti. Attenzione: non rende più ‘forti’ e non migliora le prestazioni sportive, ma velocizza il processo di recupero. Se dopo esservi allenate vi sentite molto stanche, con le gambe doloranti, forse dovete integrare questo magico succo nella vostra dieta.

Succo di barbabietola, un toccasana

Facciamo un passo indietro. Il succo di barbabietola, spesso semplicemente chiamata rapa rossa, è un elisir di lunga vita. Alcuni studi ne hanno riscontrato i benefici sul cervello, tanto da indicarlo come ottimo coadiuvante della longevità. Ma è anche ricchissimo di antiossidanti che aiutano la pelle e tutte le cellule dell’organismo a combattere i radicali liberi. E’ un concentrato di minerali e vitamine. Beneficia la circolazione sanguigna. Utilizzare le barbabietole in cucina fa bene, benissimo, ma berne il succo estratto è un vero toccasana.

Sebbene non si sappia ancora con assoluta certezza perché, più di uno studio ha evidenziato come il succo di barbabietola aumenti notevolmente la capacità di recupero muscolare dopo un allenamento. Tra essi, quello condotto dalla University of Northumbria su 30 atleti (uomini). Di pari età, peso, altezza. Ad alcuni di loro è stato somministrato succo di barbabietola, ad altri un placebo. E sono stati monitorati prima, dopo, durante alcune sessioni di esercizio fisico, per più giorni. E’ risultato che chi assumeva il succo – in dosi abbastanza massicce, 250 ml al giorno – riportava minore affaticamento, minore presenza di infiammazioni, di crampi, di conseguenze legate allo sforzo muscolare.

Per ottenere 250 ml di succo occorre centrifugare circa 3 barbabietole piccole: una sana abitudine per non sentirsi affaticati dopo la palestra.