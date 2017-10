Venere e Marte in doppio trigono dovrebbero predisporvi all’amore, anche aumentando il vostro fascino personale. La Luna in aspetto positivo conferisce istintività naturale: sarete maggiormente in ascolto del desiderio fisico, dell’attrazione improvvisa, ma la natura stabile del vostro elemento – la Terra – resterà salda in voi?

Colore: Foliage

Tom Petty, You got lucky