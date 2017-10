Paura di amare: perché si scappa di fronte a un sì

Quando l’altro dimostra interesse, si corre via. Come mai?

Paura di amare: cos’è questo morbo che si diffonde rapidamente nelle nostre vite? La paura di piacere è un fenomeno che investe le chat dei telefonini, le conversazioni tra donne, gli articoli di giornale.

Avviene quando un uomo o una donna verso cui abbiamo provato attrazione si dimostrano palesemente interessati, e di conseguenza a questo avvicinamento ci appaiono improvvisamente goffi, o addirittura repellenti. E allora si scappa. Ma come? Solo qualche minuto prima avevano rappresentato l’oggetto più desiderato dei nostri desideri. Il fenomeno si chiama paura di piacere ed effettivamente appare come uno strano meccanismo che colpisce la nostra mente. Perché succede? Sull’argomento hanno provato a rispondere alcuni esperti in un articolo di The Independent.

Paura di amare: perché si scappa di fronte all’interesse dell’altro

Nell’articolo viene spiegato come lo spegnersi del desiderio di fronte all’interesse dell’altro sia un problema che ha a che fare con la paura dell’intimità. Un messaggio in cui ci si sbilancia, un invito più sentito degli altri, sono infatti tutti segnali che indicano una possibile crescita del rapporto. Proprio di fronte a questo ‘movimento’ le persone che sono a disagio con l’idea di fragilità dell’altro e di intimità risultano le più colpite.

“Quando una relazione diventa più intima, ci si sente più vulnerabili. E si ha paura di soffrire”. Ne è sicuro Jesse Kahn, LCSW, direttore di The Gender & Sexuality Therapy Collective di New York.

Quindi quando si scappa da una situazione percepita come minacciosa è solo perché si ha paura di soffrire e farsi del male. Addirittura potrebbero sentirsi più a loro agio se rifiutati perché abituati a subire questo trattamento.

Per lo stesso motivo, ossia vedere l’altro come qualcuno bisognoso di affetto, spesso le relazioni non vanno avanti. In qualche modo non riconoscendo la debolezza di chi abbiamo di fronte, evitiamo di specchiarci nella nostra. Non sarà il caso, al prossimo istinto di fuga, farsi qualche domanda in più su noi stessi?