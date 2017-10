Piercing: ad ogni segno zodiacale il suo orecchino

Orecchio, capezzolo o naso? Lo Zodiaco ci regala preziosi spunti per individuare quale area del corpo adornare con i piercing

C’è chi, quotidianamente, sfoglia il giornale per leggere le novità dell’oroscopo per quel che concerne lavoro, amore e soldi. A quanto pare le stelle possono rivelare molto di più. Ebbene sì, qualora si decidesse di rinnovare il proprio aspetto e ricorrere ad un piercing, perché scervellarsi su quale parte del corpo prediligere quando l’astrologia può fornire ottimi spunti?

Oroscopo: a ogni segno il suo piercing

Stando a quanto riporta la rivista Cosmopolitan, ad ogni segno zodiacale corrisponderebbe una precisa location in cui posizionare un cerchietto oppure un brillantino. Orecchio oppure capezzolo? Tutto dipende dal mese in cui siete nati.

Vergine: lobo (orecchio)

Coloro che sono nati sotto il segno della Vergine sono persone intelligenti dotate di un grande senso di praticità e responsabilità. A loro è consigliato il piercing più classico, quello al lobo dell’orecchio. La semplicità non tradisce mai.

Bilancia: septum (naso)

Le bilancine possono concentrare l’attenzione sul naso e optare per il septum. L’orecchino viene applicato sulla cartilagine del setto nasale, tra le due narici. E’ molto cool, piace a tante celebrities e spopola tra le fashion victim.

Scorpione: entrambi i capezzoli

Lo Scorpione è un segno dal forte magnetismo fisico. Al fine di sottolineare la loro sensualità, i nati sotto questo segno possono optare per i capezzoli. Non uno, ma entrambi. Avranno così un piccolo segreto (sexy) che solo il partner, in intimità, potrà scoprire.

Sagittario: ombelico

Che dire del Sagittario? E’ un vero avventuriero motivo per cui, anche se l’epoca d’oro del piercing all’ombelico potrebbe dirsi superata, non si fa problemi. Ebbene sì, è il momento di riportare in auge questa moda con la massima nonchalance.

Capricorno: daith (orecchio)

Coloro che sono del segno del Capricorno, oltre ad essere ambiziosi e determinati, sono dei veri e propri influencer. A loro calza a pennello il daith ovvero l’orecchino che si posiziona nella parte più profonda della cartilagine dell’orecchio.

Acquario: genitali

Come tutti i segni di aria, l’Acquario è un perfetto anticonformista. Parliamo di persone creative e innovative che hanno sempre le idee molto chiare su quello che vogliono. Amano essere e sentirsi unici. A tale proposito per loro è indicato il piercing ai genitali: è qualcosa che hanno in pochi.

Pesci: rook (orecchio)

I nati sotto al segno dei Pesci sono dei veri creativi nonché persone molto altruiste. Niente di più indicato del gettonatissimo piercing rook. Che sia il classico cerchietto o la barretta, basta posizionare l’orecchino nella piega interna del padiglione auricolare, solo o in compagnia di altri bijoux.

Ariete: lingua

Ariete è sinonimo di puro entusiasmo. Coloro che hanno una personalità indipendente e una volontà di ferro possono decidere di osare e farsi un piercing sulla lingua. E’ molto sexy nonché alla moda.

Toro: helix (orecchio)

“Less is more”. Se questo è il vostro mantra, l’helix piercing è quel che ci vuole. Un vero must have. Parliamo di quell’orecchino sito nella parte superiore della cartilagine dell’orecchio, è perfetto per tutti i tori, persone tenaci e molto concrete.

Gemelli: orbital (orecchio)

La ribellione è tipica del Gemelli. Parliamo di persone che non amano le costrizioni e sono, spesso, molto indecise. Al fine di mantenere un low profile, l’orbital è perfetto. Questo piercing viene realizzato generalmente sulla parte alta dell’orecchio attraverso due fori collegati da un unico orecchino.

Cancro: narice (naso)

Dire Cancro significa parlare di persone molto riflessive ed emotive che non fanno mai il passo più lungo della gamba. Ogni decisione è studiata con la massima attenzione. A loro è dunque indicato il piercing al naso o meglio sulla narice, uno dei più diffusi. Che sia un cerchietto o un micro brillantino, il risultato è molto soft. Difficile pentirsene.

Leone: capezzolo

Essendo molto vanitoso, il Leone ama stare al centro dell’attenzione. Non c’è dunque posto più indicato per un piercing che il capezzolo, è decisamente molto sexy.