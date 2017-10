LaPresse Kurt Cobain (1967-1994) LaPresse Amy Winehouse (1983-2011) LaPresse Jim Morrison (1943-1971) LaPresse Jean-Michel Basquiat (1960-1988) Wikimedia Commons Janis Joplin (1943-1970) LaPresse Jimi Hendrix (1942-1970) LaPresse Jonathan Brandis (1976-2003) LaPresse Richey Edwards (1967-1995) LaPresse Ron "Pigpen" McKernan (1945-1973) LaPresse Anton Yelchin (1989-2016)

Il club dei 27

Artisti morti giovani: la maledizione dei 27 anni. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin. Molte celebrità celebrities sono morte a 27 anni.

Il “Club 27” è un termine inventato per classificare questa tendenza inquietante. In un primo momento, si riferiva a famosi musicisti morti a quell’età, come Jimi Hendrix e Jim Morrison. Negli ultimi anni il termine è cresciuto fino a comprendere più artisti, come Anton Yelchin e Jean-Michel Basquiat.

La ricerca statistica effettiva mostra che il “27 Club” non è altro che un mito. Le star non hanno più probabilità di morire all’età di 27 anni che a qualsiasi altra età. E più star muoiono all’età di 28 anni che di 27.

Tuttavia, il numero esercita una forte presa sulla fantasia popolare.

Ecco quindi un elenco di 10 fra i membri più famosi del Club 27. Continuate a scorrere le foto che seguono.

