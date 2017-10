Luxury-tech: i capispalla anti-pioggia più cool del menswear

E’ ora di affrontare il cambio di stagione. Il discorso interessa tanto le donne quanto gli uomini che, difficilmente, si accontentano. Sono esigenti e hanno un occhio molto attento ai dettagli. Cosa si aspettano dunque da un capospalla invernale? Che sia caldo, leggero e performante. Ma non solo. Quando fuori il tempo è minaccioso, deve coprire e proteggere dall’umidità ed essere un perfetto anti-pioggia. Baracuta, uno dei marchi storici dell’abbigliamento British, nel corso degli anni si è fatto conoscere (e riconoscere) grazie a giacche che sono divenute dei classici senza tempo.

Giacche anti-pioggia: Baracuta, il ritorno di icone senza tempo

Con la fredda stagione tornano alla riscossa iconici modelli che, per l’occasione, si presentano sotto una nuova veste. O meglio con una nuova gamma di tessuti. Due i modelli che hanno lasciato il segno. Il G9 fu un capospalla caro a Elvis Presley, James Dean, Frank Sinatra e Steve McQueen. Oggi come ieri, si conferma essere un must have del menswear. Il motivo? La sua versatilità e quello stile classico che rendono la giacca una vera icona di stile.

G9 e G10 si vestono di nuovo

Ecco che un grande classico, realizzato in cotone e poliestere con fodera traspirante Fraser Tartan in cotone/poliestere Coolmax, si arricchisce di un’imbottitura Thermore®, lo speciale Thermal Booster. Grazie a un sistema di isolamento intelligente, garantisce un livello di calore corporeo costante anche nelle condizioni più estreme.

C’è poi il G10, il miglior capospalla anti-pioggia della Gran Bretagna che si propone, al pari del G9, con uno strato imbottito ergo è un ottimo alleato durante i mesi più rigidi dell’anno. Un mito intramontabile che, dal passato, torna al presente con un’anima più moderna.

Il G10 Detachable Light Padded è un delizioso monopetto realizzato in cotone e poliestere leggeri. Al suo interno vanta un’imbottitura removibile che rende il capo facilmente adattabile alle diverse temperature. E’ infatti in grado di assicurare ottime performance in qualsiasi situazione meteorologica ovvero permette di rimanere comodi e al caldo, sempre.

Herno, capispalla dal glamorous touch

Quando si parla di capispalla, uno dei leader del settore è Herno. Se un tempo i suoi capisaldi erano gli impermeabili e i cappotti in cachemire, anno dopo anno la produzione si è arricchita rendendo il brand ambasciatore del luxury outerwear.

A colpire sono l’ottima manifattura e l’alta qualità dei tessuti. Herno ha molto a cuore il patrimonio storico dell’azienda ma, allo stesso tempo, è pronta a dare spazio a materiali hi-tech senza mai dimenticare l’importanza e il rispetto dell’etica e della sostenibilità. Come si legge sul sito ufficiale, infatti, “la trasparenza è più di un valore”.

Funzionalità oltre l’estetica. Questa è una delle regole che non bisogna mai dimenticare quando si sceglie un capo di abbigliamento. A dimostrarlo sono i must have della nuova collezione, ovvero l’impermeabile della Rain Collection con chiusura asimmetrica in cotone trattato anti-pioggia e imbottito in fine piuma d’oca. Degna di nota l’etichetta originale degli anni ’40, un vero inno alle origini del brand. O ancora il giubbino realizzato in morbido suede abbinato alla maglia in lana. Una soluzione decisamente casual-chic perfetta per costruire look grintosi.