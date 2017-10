Auguri Brian Johnson! I 70 anni del re dell’hard rock

Brian Johnson, l’icona dell’hard rock e cantante del gruppo AC/DC festeggia 70 anni il 5 ottobre del 2017. Tuttavia, a rinascere oggi è un uomo. Un artista, un rocker duro e puro che ha vissuto momenti molto brutti di recente per via di una grave malattia la colon.

Un morbo che lo aveva tenuto lontano dalla musica. Ultimamente anche la sua leadership musicale era stata messa in discussione. A causa dei problemi di salute – in particolare un difetto dell’udito – era stato sostituito da Axl Rose come frontman del gruppo.

Eppure i fan non lo hanno affatto dimenticato. Dentro e fuori dal palco non è mancato il sostegno dei tanti amanti della musica del gruppo storico. La decisione di sostituirlo con Axl Rose ha fatto rumoreggiare più di qualche appassionato. Ora però le cose sembrano andare meglio. E arriva persino un anniversario particolarmente importante per la cifra tonda compiuta. Inoltre, da maggio scorso è tornato a cantare dal vivo. Lo ha fatto durante il concerto londinese di Paul Rodgers con grande entusiasmo da parte dei fan.

Brian Johnson: l’inconfondibile coppola del re del metal

Ancora in agosto, al Festival di Reading, ha cantato Back to Black insieme ai Muse. Come a dire: ‘Nonostante tutto io resto qua’. Ciò che rimane immortale della sua personalità, oltre al passato musicale, è infatti un look immutato negli anni. C’è l’inconfondibile coppola che da tempo indossa sul palco. Ai lati del copricapo i capelli sono ancora ribelli e gonfi, come lo erano agli inizi della carriera della band quando il cantante saliva sul palco con la chioma gonfia in segno di grande virilità e di energia. Altro grande capo iconico per il frontman è il gilet in jeans o cotone portato direttamente a contatto con la pelle. Da vero macho.

Ricordiamo che Johnson è nato nel 1947 a Dunston, ed entra negli AC/DC il 15 aprile 1980, per sostituire il precedente cantante appena scomparso. Un ruolo non facile per Johnson, che costruisce giorno dopo giorno distinguendosi per il timbro vocale poi diventano iconico. Nel 1980 l’album Back in Black, è un successo, replicato l’anno dopo con For Those About to Rock (We Salute You). Cento ancora di questi ululati rock, caro Johnson!