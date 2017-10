Fiori nel piatto. In Toscana si impara ad utilizzarli

C’è un borgo nel cuore della Toscana dove i fiori non adornano soltanto i davanzali delle finestre ma anche i piatti in cui si mangia. Si tratta di Certaldo (FI), patria di Giovanni Boccaccio, dove per tre giorni, dal 6 al 9 ottobre, si potranno scoprire tradizioni speciali in una cornice d’eccezione. Quella della Boccaccesca, una festa che celebra l’arte del buon vivere attraverso una serie di iniziative ed eventi per tutti i gusti. Il tema di quest’anno è proprio quello dei fiori eduli i cui segreti ed utilizzi vengono svelati da chef esperti. I fiori si trasformano in preziosi ingredienti che donano un tocco creativo ad ogni piatto conferendogli sapori ed aromi differenti. Un’arte antica come quella di aggiungere i fiori nel piatto viene riproposta in chiave moderna attraverso una serie di appuntamenti interessanti.

Fiori nel piatto e un’intera città in festa

La Boccaccesca trasforma Certaldo nella location di una grande festa che animerà l’intera città. Sia il Borgo Alto che il Borgo Basso accoglieranno i visitatori in un trionfo di sapori e di tradizioni. E i fiori saranno i protagonisti indiscussi di eventi all’insegna dell’alta cucina. A Certaldo Alta stand provenienti da ogni parte d’Italia proporranno le loro eccellenze gastronomiche. Mentre chef creativi e virtuosi daranno vita a cooking show durante i quali spiegheranno come aggiungere i fiori nel piatto. Creando ricette uniche dall’impronta contemporanea e dalle suggestioni antiche. Proprio da Certaldo Alta si snoderà, inoltre, il Percorso del Gusto, una speciale degustazione itinerante in tre tappe.

Ma non è finita. Anche i giovani, infatti, potranno dire la loro durante un evento collaterale a loro dedicato. Si tratta del primo concorso Ragazzi in Pentola. Gli studenti della Scuola Media Giovanni Boccaccio si confronteranno in una sfida culinaria assistiti da tre speciali tutor. Il Borgo Basso, infine, darà ampio spazio allo Street Food. Tantissime specialità gustose verranno servite in una grande area ad esse dedicata allestita a cura di Confesercenti Certaldo.