Ottima la Luna tra oggi e domani, in bel trigono in segno di Fuoco, pronta a potenziare l’intuito, a portare entusiasmo in ciò che fate e, di certo, a rafforzare la vitalità. Il recente ingresso armonico di Mercurio nel vostro cielo ha il compito di vivacizzare la rete di rapporti e contatti che irradiano dal vostro ambiente, ora più stimolante, aperto al nuovo

colore: Argento Vivo

Paola Turci, La vita che ho deciso