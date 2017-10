Miriam Leone in velluto rosso-autunno

Uno è il tessuto protagonista della stagione fredda. L’altro è il colore che più di tutti si fa notare in questo autunno inverno. E Miriam Leone li porta entrambi, con la naturale eleganza che la contraddistingue. L’attrice siciliana ha sfoggiato un abito lungo in velluto con spacco laterale firmato Gucci al party milanese di Vogue Italia ‘The New Beginning’. Un capo da sera color ruggine, con patch in paillettes a forma di UFO sul fianco, per smorzare la classe altera del capo e dargli una nota ironica, pop, giocosa. Il capo, abbinato a sandali a tacco alto in camoscio nero con ricamo di cristalli e anello multiplo con perle e finiture oro anticato, fa parte della collezione Autunno Inverno 2017 2018 del brand firmato da Alessandro Michele, con il quale Miriam Leone intrattiene una assidua frequentazione stilistica.

Miriam Leone, una rossa in rosso

L’attrice sa indossare un capo da sera di tale personalità, grazie alla naturale eleganza, la raffinatezza, quel mix di bellezza e intelletto che dimostra in ogni sua apparizione. Talentuosa, è una delle più apprezzate artiste italiane nel mondo del cinema e della televisione. E incarna perfettamente l’ideale di donna Gucci, bella e colta, sensuale e raffinata, di classe ma con l’ironia dei vezzi contemporanei.

Il rosso, colore principe della stagione invernale, è stato scelto letteralmente da tutte le maison. E non come semplice tonalità vivacizzante tra i neri e i grigi, ma come assoluto protagonista. Total look rossi, dalle scarpe agli orecchini. Oppure capispalla, lunghi cappotti, mantelle. Abiti lunghi, completi. Tutto è rosso, dalla ruggine al colore delle foglie autunnali. Dal ciliegia al granata. Miriam Leone il rosso lo ha scelto anche per i capelli (in realtà l’attrice è castana) ormai da molti anni, e prendendo alla lettera il concetto di total look opta per una tonalità molto simile alle sue chiome nell’abito.