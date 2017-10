La Luna e Mercurio vi sono complici anche oggi, per ritrovare dinamismo e spirito intraprendente restando protagonisti delle vostre decisioni. Non più in balía delle circostanze travolgenti che vi hanno reso instancabili ma un po’ passivi, ora siete pienamente lucidi e fiduciosi in quanto intravvedete delinearsi all’orizzonte

colore: Blu Orizzonte

Patty Smith, People have the Power