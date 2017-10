Con la Luna nel vostro segno e la contemporanea opposizione di Mercurio potreste avvertire una dissociazione tra sensibilità e pensiero razionale, che si muoveranno in modo indipendente. Certo la stagione autunnale non è quella che preferite, nè la più generosa nei vostri riguardi, eppure oggi farete centro

colore: Bianco Argenteo

Nirvana, Come as you are